8 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:17 — REGNUM Материал РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации о том, что мэрия Владивостока начала проверку по поводу «японских» флагов, которыми украсили улицы города ко Дню Победы, вызвал шквал возмущения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 8 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Японии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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"Каждый год провокации, и каждый год следят, проглотит народ или нет», — считает Сергей М.

В администрации города объяснили ситуацию тем, что, подрядчик, изготовивший данные флаги, просто неправильно понял поставленную задачу. Люди не поверили в случайность и предположили, что это банальная провокация.

«Подрядчик не понял? Верится с трудом. Похоже на спланированную провокацию. Молодцы граждане! Не потерпели! А тому, кто заказывал, счёт прислать и пригрозить», — призывает Людмила Г.

Некоторые комментаторы убеждены, что «японские» флаги были размещены сознательно и с одобрения отдельных представителей мэрии Владивостока. Иначе, уверены граждане, данные флаги бы просто не прошли проверку.

«А тот из администрации, кто принимал работу, тоже неправильно понял? А подрядчики что, иностранцы, и не знают, как должен выглядеть флаг? Что все такие тупые вдруг стали? При Сталине их бы к стенке поставили за провокацию. А это настоящая провокация! И как только народ понял, так сразу: «Ой, извините, мы дурачки, мы ошиблись». Ничего вы не ошиблись, судить вас надо, предателей!», — пишет Богдан Г.

Часть людей выразила предположение, что на окраинах Российской Федерации растут предательские настроения в местных элитах. Граждане убеждены, что «японские» флаги являются очевидным тому подтверждением.

Японские войска на улицах Владивостока. 1918

«Предатели в администрации Владивостока, как и во многих городах Отечества. Такими тряпками они дают знак своего отношения к России. Восток готовы слить японцам, Запад — европейцам, чтобы самим барствовать, пока большинство холопствует. Такие «управленцы». Флаг Победы — только красный!» — указал Павел А.

Отдельные призвали российские власти жёстко наказать виновных в данном инциденте. Люди убеждены, что те, кто допустил такое, не имеют права занимать свою должность.

«Снимать с должности нафиг за такое! Ошиблись они. Дураками прикинулись и, как всегда, козла отпущения нашли», — подозревает Виктор У.

Нашлись и те, которые считают, что пора руководству страны перестать ходить вокруг да около и вернуться к использованию Красного знамени, по крайней мере, в атрибутике ко Дню Победы.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. 1945

«Как же раньше все просто было! Красный флаг с серпом и молотом. Мощно и чёрта с два с каким-то другим флагом спутаешь!» — отметил Дмитрий К.

Напомним, 8 мая РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на представителя городской администрации о том, что мэрия Владивостока начала проверку по поводу «японских» флагов, которыми украсили улицы города ко Дню Победы.