Порту, Португалия, , 15:59 — REGNUM С призывом к остальным странам Европейского союза выслать хотя бы по одному российскому дипломату в качестве поддержки Праги в ситуации с инцидентом со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов во Врбетице обратился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявил об этом 8 мая в ходе совместного ужина с участниками саммита ЕС в Порту, его слова приводит газета Mlada fronta DNES.

«Невозможно, чтобы Европа допускала такие акции (инцидент во Врбетице. —ред.). Мы всегда должны это воспринимать так — когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех», — сказал он.

Также Бабиш указал, что участники данного ужина высказались в пользу лучшей координации совместных действий по инциденту во Врбетице.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и, несмотря на то, что в Москве опровергли данные обвинения и назвали их возмутительными и голословными, Прага выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.