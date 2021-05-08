Мокпхо, , 15:05 — REGNUM Более 30 иностранцев были задержаны в южнокорейском городе Мокпхо за употребление наркотических средств. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей Береговой охраны Мокпхо.

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Согласно опубликованным данным, в ходе рейда на паб, принимающего только иностранцев, 5 мая около 02:00 по местного времени были задержаны 24 мужчины и 10 женщин. Среди них восемь человек, включая 29-летнего гражданина Вьетнама, арестованные за торговлю наркотиками.

Известно, что все задержанные употребляли метамфетамин и каннабис, продававшиеся в баре.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2021 года в Южной Корее изъяли почти 100 кг наркотиков.

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