Ханты-Мансийск, 8 мая, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 8 мая региональный оперативный штаб.

Cardioc.ru Врачи Окружного кардиодиспансера выполняют операции пациентам с коронавирусной инфекцией. Югра.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 53 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 8 мая в Югре зарегистрировано 56 410 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 134 человека, 793 пациента с COVID-19 скончались.