Чита, 8 мая, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Марафон «Спорт — Победе» стал главным спортивным событием 8 мая в Чите, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает 8 мая пресс-служба правительства региона, основное действие развернулось на стадионе «Локомотив».

Правительство Забайкальского края Забайкалье. Матч жизни и рекорд по отжиманиям

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Забайкальцам представили выступления спортсменов и артистов, провели реконструкцию матча жизни, а в завершении состоялся футбольный матч между командами из Читы и Смоленска. Участие в мероприятии принял губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Мы с вами застали еще своих прабабушек и прадедушек, которые нам рассказывали, что такое война, какой ценой далась победа. Сегодня все меньше этой возможности. Поэтому наша задача — найти такие формы общения, чтобы рассказать молодым забайкальцам, как жили наши предки, почему они победили в той тяжелой войне, почему на самом деле они считали, что рождены сказку сделать былью. Это в том числе должно проходить и в такие мероприятия, как реконструкция первого послевоенного спортивного чемпионата по футболу», — сказал Александр Осипов.

Напомним, 76 лет назад, в мае 1945 года стартовал седьмой чемпионат СССР по футболу. Это был первый чемпионат, разыгранный после завершения Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 12 команд. Проведено 132 матча, забито 412 мячей.

«Раненые, познавшие горечь лишения жители разных уголков союза светились от счастья и плакали от радости, когда их команда забивала гол — мир возвращался на многострадальную землю. Несмотря на счет на поле, как и на трибунах, были одни победители. Футбол 1945 года стал гимном тем, кто отстоял Родину, доказал непобедимость советского народа. Выигрывал спорт, а проигрывала война», — рассказали организаторы.

В театрализованном прологе перед матчем футбольных клубов «Чита» и «Смоленск» принимало участие более 400 человек — артисты вокального коллектива «Форте» Забайкальской филармонии, ансамбль песни и пляски Дома офицеров, образцовый ансамбль танца «Кирилловцы», спортсмены, команда картингистов и представители авто-мотоспорта.

Также состоялась всероссийская акция «Рекорд Победы». В честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Забайкальцам в рамках проекта, который стартовал 1 мая в сети, необходимо было отжаться 27 тысяч 759 раз — по одному разу за каждый день под мирным небом.

Мероприятие на стадионе «Локомотив» стало завершением проекта в регионе. 4400 отжиманий сделали юные спортсмены Читы прямо на футбольном поле.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая главным местом празднования в Чите традиционно станет площадь имени Ленина. С утра планируется организация военного парада, торжественного митинга на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

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