Чита, 8 мая, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 8 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 545, причём 24 из них обнаружили за последние сутки.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Врач в защитном костюме.

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Вместе с тем 41 106 пациентов (+18 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 824 человека (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 39 находится в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 12 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (— 6 за последние сутки).

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