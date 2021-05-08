Бийск, Алтайский край, 8 мая, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Парад у дома ветерана». В городах и районах ветераны Великой Отечественной войны принимают личные парады Победы, для них организуют торжественные концерты под окнами домов и на территории дворов.

Правительство Алтайского края Поздравление с днём Победы в Бийске

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Одним из первых поздравили участника Курской битвы Георгия Доровских в Бийске. Как сообщает региональное министерство образования и науки, в апреле 2021 года ветерану исполнилось 97 лет. Прямо со школьной скамьи его призвали на фронт 10 сентября 1942 года.

В качестве сапера он сражался на Курской дуге, принимал участие в операции «Багратион», освобождал Польшу и брал Варшаву, Берлин. Награжден медалями «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны I степени, в 2014 году получил медаль «70 лет Курской битве».

После войны Георгий Доровских работал учителем начальных классов. Затем окончил медицинское училище с отличием и работал на скорой помощи. У дома ветерана юнармейцы, студенты Бийского медицинского колледжа совместно с волонтерами Победы и оркестром войсковой части 3484 войск национальной гвардии Российской Федерации провели праздничный концерт в честь Дня Победы.

Для Георгия Доровских звучали живая музыка оркестра, баритон солиста Ивана Михайлова, стихотворения. Перед фронтовиком торжественным маршем под «Прощание славянки» прошли юнармейцы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Виктор Томенко 8 мая в режиме видеосвязи поздравил с Днем Победы Василия Михайловича Горбунова — участника Великой Отечественной войны.

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А Глава Барнаула Вячеслав Франк 8 мая поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Матрёну Андрейченко.

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