Лондон, , 13:13 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён выразил желание о том, что бы администрация президента США назначила специального представителя по КНДР, место которого в настоящее время вакантно. Об этом сообщает Yonhap News.

В ходе интервью агенству Yonhap, прошедшего 6 мая в Лондоне, министр иностранных дел Южной Кореи напомнил, что в администрации бывшего президента США Дональда Трампа специальным представителей по КНДР был Стивен Биган, добавив, что наличие человека, полностью отвечающего за вопросы, касающиеся КНДР, может создать в Пхеньяне впечатление о том, что Вашингтон сосредоточен на переговорах.

Коснувшись новой северокорейской политики США, глава МИД Южной Кореи отметил, что получил подробные объяснения от госсекретаря Энтони Блинкена, акцентировав внимание на том, что оценивает данную политику как «реалистичную и практичную».