Москва, , 12:58 — REGNUM Дворы в Москве в ближайшее время могут стать доступны не только для учащихся, но и для всех жителей города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на встрече с жителями, видеозапись которой была опубликована в его блоге 8 мая.

«Проблема в чем со школьными дворами, есть стандарты, довольно-таки устаревшие СНИПы и СанПиНы, чтобы, например, огромное футбольное поле было открыто», — сказал глава города.

С учетом того, что в Москве климатическая зима длится около пяти месяцев, а учебный год с учетом каникул и выходных — девять, этот объект, как и другие не используется две трети времени. Поэтому целесообразнее открыть школьные дворы для всех желающих, сделав их одним из центров общественной жизни и отдыха в районе, считает мэр.

«И тут противоречия между функциональным наполнением — это безопасный двор для детей, и огромным притяжением к нему всех жителей, в том числе этих детей, и желанием всех директоров закрыть на замок — вдруг сломают качели или кого-то побьют. Зачем директору геморрой такой. Поэтому перовое, что требуется — чтобы наши школьные дворы были в разумное время открыты для жителей. Понятно, что в первую очередь для школьников, но в выводные дни, вечернее время, каникулы доступны для всех жителей. Поэтому при проектировании дворов мы должны понимать, что это не только для школьников, но и для всех жителей в том числе пожилых», — заявил Собянин.

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