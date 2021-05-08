Париж, , 12:41 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар намеревается продлить соглашение со своей нынешней командой. Об этом 8 мая сообщает газета L'Equipe.

По информации издания, позднее 8 мая 29-летний футболист подпишет контакт с парижской командой на четырёхлетний срок — до 30 июня 2026 года. При этом текущее соглашение игрока рассчитано до 30 июня нынешнего года.

Отметим, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 27 матчах, отметившись в них 15 голами и шестью результативными передачами.