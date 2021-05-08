Токио, , 11:45 — REGNUM Square Enix назвала сроки эксклюзивности игры Final Fantasy VII Remake Intergrade для консоли PlayStation 5. Анонсирующий трейлер был опубликован 7 мая на YouTube-канале компании.

Улучшенная версия Final Fantasy VII Remake с бонусным эпизодом с персонажем Юффи, будет эксклюзивом PS5 на протяжении как минимум шести месяцев. Это означает, что владельцы ПК и консолей Xbox не смогут получить доступ к игре или к её дополнительному контенту как минимум до декабря 2021 года.

Что касается PS4, то эпизод с Юффи вообще вряд ли появится на старой консоли Sony, поскольку, как заявила Square Enix, он был «оптимизирован» для PS5.

Напомним, Final Fantasy VII Remake Intergrade представляет собой улучшенную и дополненную версию игры Final Fantasy VII Remake. Релиз запланирован на 10 июня 2021 года.

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