Сеул, , 11:45 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён вновь возглавил список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого 4 по 6 мая среди 1002 человек в возрасте старше 18 лет, 25% респондентов поддерживают кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо, что на 1% больше по сравнению с результатами апрельского опроса.

На втором месте бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, которого поддерживает 22% респондентов, что на 3% меньше, чем месяц назад.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (5%), представитель от Народной партии Ан Чхоль Су (3%), независимый депутат Хон Чжун Пё (2%), мэр Сеула О Сэ Хун и бывший премьер-министра Чон Сэ Гюн.

Кроме того, 49% респондентов сообщили, что хотели бы видеть на посту президента представителя от оппозиционного блока, а 36% — от правящей партии, 15% — воздержались от ответа.