Милуоки, США, , 11:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась в пользу хозяев с крупным счетом 141:133.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Хьюстона» Кей Джей Мартин, набравший в матче 26 очков.

В составе «Майами» самым результативным оказался центровой Брук Лопес, который набрал за встречу 24 очка.

Отметим, это третья подряд победа «Милуоки», который 11 мая встретится с клубом «Сан-Антонио Спёрс». «Хьюстон» потерпел четвертое подряд поражение и 9 мая сыграет с командой «Юта Джаз».