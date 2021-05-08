Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 320 км на восток от Алма-Аты на границе Китая и Казахстана. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ).

Подземные толчки были зарегистрированы 8 мая в 8:54 (5:54 мск). Сообщений об ощутимости не поступало. Согласно координатам СОМЭ, землетрясение произошло в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Ближайший город в Китае — Монголкюре находится в 44 км к юго-востоку от эпицентра землетрясения. Ближайшие населенный пункт в Казахстане — село Сумбе находится в 70 км к юго-западу от эпицентра.