Токио, , 10:44 — REGNUM SEGA опровергла слухи о релизе игры Lost Judgment на платформе ПК. Об этом 7 мая сообщил журнал PC Gamer.

Администрация сайта Tojo Dojo поклонников серии игр Yakuza обратила внимание, что на японском сайте SEGA была опубликована информация о том, что Lost Judgment также выйдет на ПК в сервисе Steam. Позже в ответ на запрос журналистов представители издателя сообщили, что, к сожалению, произошла ошибка и релиз игры состоится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S.

«В настоящее время Sega не планирует выпускать Lost Judgment на ПК», — сказали представители компании.

Напомним, игра Judgment является спин-оффом серии Yakuza. Её релиз состоялся 13 декабря 2018 года на консоли PlayStation 4, 23 апреля 2021 года улучшенная версия игры вышла на PlayStation 5, Xbox Series X/S и сервисе Stadia.

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