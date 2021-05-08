Шарлотт, США, , 10:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась в пользу хозяев со счетом 122:112.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Терри Розир, набравший в матче 28 очков. Еще 27 очков принес своей команде его коллега по клубу — разыгрывающий Ламело Болл.

У «Шарлотт» самыми результативным оказался защитник Дуэйн Бэйкон, который набрал во встрече 26 очков.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт», проигравший прошлую встречу, 10 мая встретится с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». «Орландо» потерпел второе подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».