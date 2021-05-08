Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Энтузиасты добавили в игру Resident Evil 3 Remake леди Димитреску из Resident Evil Village. Об этом 7 мая сообщил портал DSOGaming.

Модификация, размещённая на портале Nexus Mods, заменяет главную героиню Джилл Валентайн на вампиршу. Стоит отметить, что модель получила рабочую анимацию лица и физику платья Димитреску. Автор издания отметил, что было бы логичнее заменить Немезиса на Димитреску, добавив, что наверняка вскоре кто-то выпустит именно такой мод.

Напомним, релиз Resident Evil Village состоялся 7 мая 2020 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версия для ПК получила на сайте Metacritic оценку 85 баллов (из 100 возможных), для PS5 — 84 балла.

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