Сан-Хосе, США, , 10:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» уверенно обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили шведский нападающий Виктор Сёдерстрём (25-я минута), Конор Гарланд (32-я, при игре 5×3), Фил Кессел (45-я), Майкл Бантинг (50-я) и чешский форвард Ян Еник (60-я, в пустые ворота).

У «Сан-Хосе» голы забили шведский нападающий Эрик Карлссон (4-я) и швейцарский форвард Тимо Майер (24-я).

Российские форварды «Шаркс» Иван Чехович и Александр Барабанов, а также их одноклубник — защитник Николай Кныжов, и российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Аризона», прервавшая этой побед свою серию из трех подряд поражений, 9 мая снова встретится с «Сан-Хосе», выигравшим прошлый матч.