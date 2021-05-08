Парадайс, США, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» переиграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. На шайбы «Вегаса» в исполнении Райлли Смита (14-я минута), Алека Мартинеса (40-я) и Николя Руа (47-я), «блюзмены» ответили голами Райана О'Райлли (19-я, в большинстве), Дэвида Перрона (35-я) и Джейдена Шварца (37-я).

Победу хозяевам в овертайме принесла шайба Джонатана Маршессо (65-я).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас», одержавший вторую подряд победу, 10 мая снова встретится с «Сент-Луисом», потерпевшим второе подряд поражение.