Колумбус, США, , 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» уверенно обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

У «Детройта» заброшенными шайбами отличились Джо Велено (34-я минута, в большинстве), Дэнни Декайзер (35-я, при игре 6×5), чешский форвард Якуб Врана (37-я) и оформивший в матче дубль российский нападающий Владислав Наместников (58-я и 60-я, обе в пустые ворота).

В составе «Коламбус» голы забили Гэвин Байройтер (2-я) и Натан Гербе (28-я).

Российские защитник «Джекетс» Владислав Гавриков сделал в матче одну результативную передачу. Его одноклубник — российский форвард Михаил Григоренко — не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Детройт», который проиграл прошлую встречу, 10 мая снова встретится с «Коламбусом», победившим в прошлой игре.