Барнаул, 8 мая, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Накануне празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Фонда Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества» посетили ветеранов и тружеников тыла и поздравили с 9 Мая. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

МЧС Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю поздравляют ветеранов.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — транслация»

Во дворах домов, где проживают герои военных лет, прошла необычная акция с выступлением оркестра Главного управления, который исполнил любимые и знакомые всем мелодии.

«Прямо с балконов виновники праздника могли наблюдать за происходящим вместе с многочисленными соседями. Редкие прохожие также благодарили музыкантов. После нескольких номеров, исполненных солистом, ветеранам были переданы подарки, цветы. Но самое главное — атмосфера праздника, внимание и уважение к пожилым людям, защищавшим Родину, трудившимся в тылу во имя Победы. Это особенно важный подарок», — пояснили спасатели.

Подобные мероприятия состоялись в Павловске и Рубцовске, где сотрудники пожарно-спасательных подразделений поздравили тружеников тыла, ветеранов пожарной охраны с наступающим праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

Читайте также: Дети войны на Алтае: «Стряпали ландорики»