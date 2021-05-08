Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 8 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились Джоэль Фараби (2-я минута), оформивший в матче дубль Уэйд Эллисон (25-я и 35-я, при игре 6×5) и Шон Кутюрье (60-я, в пустые ворота».

У «Кэпиталз» шайбы забросили Даниэль Спронг (17-я) и Ти Джей Оши (39-я).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов не отметились в матче результативными действиями. Российский голкипер и нападающий «Кэпиталз» Илья Самсонов и Евгений Кузнецов не участвовали в матче из-за того, что были включены в COVID-протокол НХЛ. Российский капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы.

Отметим, в следующем матче «Вашингтона», который эти поражением прервал свою серию из двух подряд побед, 9 мая снова встретится с «Филадельфией», которая в прошлой игре проиграла.