Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Проблемы в сфере безопасности, которые могут возникнуть после вывода войск США и союзников из Афганистана, вынудят западных дипломатов покинуть Кабул. Об этом 8 мая сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным издания, ряд союзников США попросили Вашингтон замедлить операцию по выводу войск из Афганистана и дать им возможность решить логистические проблемы, связанные с возвращением своих военнослужащих. Отмечается, что, несмотря на обещание президента США Джозефа Байдена закончить вывод войск к 11 сентября, большая часть военнослужащих вернётся на родину уже к Дню независимости 4 июля. Не все союзники успевают уложиться в заданные сроки.

Главная проблема для западного присутствия в Афганистане состоит в том, что Турция отменила своё решение оставить часть войск для защиты международного аэропорта в Кабуле и выведет своих военнослужащих одновременно с другими союзниками. В такой ситуации сотрудники западных посольств в Афганистане могут не потерять шанс на безопасный выезд из страны в случае, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримут попытку захвата Кабула.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, вывод войск США из Афганистана происходит по запланированному графику.

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