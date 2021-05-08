Владимир Киберов,
8 мая 2021, 09:42 — REGNUM
Предисловие ИА REGNUM
Мир должен срочно сократить выбросы метана, чтобы остановить изменение климата, говорится в отчете ООН, опубликованном в четверг, 6 мая 2021 года. Эта ложная цель Парижского соглашения базируется на откровенном научном подлоге, связанном с завышенными оценками времени жизни газов атмосферы (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Метану, второму по объему выбросов среди контролируемых парниковых газов, приписан потенциал глобального потепления в 84 раза выше, чем у СО2. На этой мошеннической основе принимаются решения о том, считать технологию «зеленой» или нет, оказывается давление на развивающиеся страны для их принуждения к ускоренному сокращению выбросов метана с помощью дорогих западных зеленых технологий.
Несмотря на то, что в своем выступлении на климатическом саммите 22 апреля 2021 года Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия де-факто является экологическим донором планеты, назвав в качестве подтверждения скорректированную оценку поглотительной способности российских лесов в 2,5 млрд тонн СО2-эквивалента, что почти на миллиард тонн превосходит российские выбросы парниковых газов, эта позиция встретит яростное сопротивление со стороны ЕС и других развитых стран. Причина проста — если официально признать донорский углеродный баланс России, то как тогда быть с реализацией базового принципа Устава ООН и РИО-92 «загрязнитель платит»? Парадокс: ЕС — крупный загрязнитель, собирающийся достичь углеродной нейтральности в далёком 2050 году, вводит заградительные углеродные пошлины против России, страны-донора.
Западная стратегия изначально заключалась в уходе от прозрачной климатической политики, построенной на основе национальных углеродных балансов. Для этого в России и других странах-донорах поглотительная способность их территорий была практически обнулена. Например, последняя официальная оценка поглощения CO2 российскими лесами составила всего 160 млн тонн.
Что же использует Запад, чтобы предотвратить признание донорства России, если оценка в 2,5 млрд тонн была получена в полном соответствии с методологией Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН. Это очевидно — претензии по огромным неучтённым антропогенным источникам эмиссии метана на территории России, которые при пересчете в CO2-эквивалент с коэффициентом 84 с лихвой перекроют поглотительную способность российских лесов.
Очевидно, что без отказа от фальсифицированной системы оценок времени жизни и потенциалов глобального потепления парниковых газов отстоять донорский статус России будет невозможно.
* * *
ООН усиливает давление на политиков Евросоюза, требуя от них разработки новых правил ЕС по контролю метана. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 7 мая 2021 года.
Поскольку метан считается экспертами-экологами особенно мощным парниковым газом, по их мнению, сокращение выбросов представляет собой самый быстрый способ сдержать изменение климата. Об этом эксперты пишут в докладе под названием «Глобальная оценка метана ООН».
В докладе говорится, что к 2030 году мир может сократить выбросы метана на 45%, используя доступные в настоящее время технологии. Это позволит избежать глобального потепления почти на 0,3 °С к 2040-м годам. Авторами доклада утверждается, что отказ от борьбы с метаном сделает глобальные климатические цели недостижимыми.
В докладе также говорится, что в мировом масштабе выбросы метана в результате деятельности человека сейчас растут быстрее, чем когда-либо с момента начала регистрации выбросов в 1980-х годах. Эти показатели резко контрастируют с планируемым сокращением выбросов метана на 40−45%, которое наряду с резким сокращением выбросов углекислого газа к 2030 году, по мнению ученых, необходимо для ограничения глобального потепления до безопасного уровня.
Метан считается вторым по величине фактором глобального потепления после CO2 — у этого газа более высокий потенциал удержания тепла, чем у углекислого газа, но он быстрее распадается в атмосфере. Это означает, что сокращение выбросов метана в ближайшем будущем может иметь большое влияние на замедление глобального потепления.
В то время как национальная политика в области изменения климата обычно нацелена на выбросы CO2, контроль над выбросами метана растет по мере того, как правительства стремятся достичь декларируемых климатических целей.
Политики ЕС надеются показать пример всему миру, предложив в 2021 году нормативные акты по ограничению выбросов метана, — это уже было сделано в энергетическом секторе. Эти правила, вероятно, будут включать принуждение нефтегазовых компаний к поиску утечек метана в своей инфраструктуре и их устранению.
Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде и Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC), сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов метана в Европе, за ним следуют такие источники, как свалки отходов, а затем уже ископаемое топливо. В мировом масштабе на сельское хозяйство приходится 40% выбросов метана в результате деятельности человека, на ископаемое топливо — 35%, а на источники отходов, такие как свалки, — 20%.
Стоит заметить, что ЕС также является крупнейшим в мире импортером природного газа. Если Брюссель применит свои правила к иностранным поставщикам, включая Россию, это может вызвать экономические колебания во всех международных цепочках поставок.
В 2020 году Европейская комиссия заявила, что рассмотрит возможность установления целевых показателей или стандартов по метану для импортируемого ископаемого топлива.
Еврокомиссия считает, что она выбрала «целостный» подход к решению проблемы глобального потепления, вызванного воздействием метана, сделав упор на международное сотрудничество при регулировании выбросов в таких секторах, как энергетика и сельское хозяйство.
Борьба с выбросами в сельском хозяйстве, например, путем сокращения мирового потребления мяса, считается более сложной задачей, поскольку требует изменений в поведении и образе жизни людей.
Соединенные Штаты также разрабатывают закон о метане, который, как ожидается, будет предложен в сентябре 2021 года. Сенат США уже проголосовал за восстановление правил по метану времен Обамы в отношении добычи и переработки нефти.
Как сообщило в прошлом месяце Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, концентрации метана и CO2 в атмосфере резко выросли в прошлом году, несмотря на то, что глобальная экономическая активность снизилась из-за пандемии COVID-19.
Эти тенденции беспокоили ученых-климатологов.
Читайте ранее в этом сюжете: Метановое безумие: Новая Зеландия в роли космического метанового ревизора