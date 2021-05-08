8 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Три отрасли мировой экономики — углеводородная энергетика, животноводство и переработка бытовых отходов — оказались под жестким политическим давлением в связи с объявленной борьбой за сокращение выбросов метана во всем мире. А первой жертвой метановой войны должна стать Россия.

Владимир Киберов, , 09:42 — REGNUM



Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Мир должен срочно сократить выбросы метана, чтобы остановить изменение климата, говорится в отчете ООН, опубликованном в четверг, 6 мая 2021 года. Эта ложная цель Парижского соглашения базируется на откровенном научном подлоге, связанном с завышенными оценками времени жизни газов атмосферы (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»). Метану, второму по объему выбросов среди контролируемых парниковых газов, приписан потенциал глобального потепления в 84 раза выше, чем у СО 2 . На этой мошеннической основе принимаются решения о том, считать технологию «зеленой» или нет, оказывается давление на развивающиеся страны для их принуждения к ускоренному сокращению выбросов метана с помощью дорогих западных зеленых технологий.

Несмотря на то, что в своем выступлении на климатическом саммите 22 апреля 2021 года Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия де-факто является экологическим донором планеты, назвав в качестве подтверждения скорректированную оценку поглотительной способности российских лесов в 2,5 млрд тонн СО 2 -эквивалента, что почти на миллиард тонн превосходит российские выбросы парниковых газов, эта позиция встретит яростное сопротивление со стороны ЕС и других развитых стран. Причина проста — если официально признать донорский углеродный баланс России, то как тогда быть с реализацией базового принципа Устава ООН и РИО-92 «загрязнитель платит»? Парадокс: ЕС — крупный загрязнитель, собирающийся достичь углеродной нейтральности в далёком 2050 году, вводит заградительные углеродные пошлины против России, страны-донора.

Западная стратегия изначально заключалась в уходе от прозрачной климатической политики, построенной на основе национальных углеродных балансов. Для этого в России и других странах-донорах поглотительная способность их территорий была практически обнулена. Например, последняя официальная оценка поглощения CO 2 российскими лесами составила всего 160 млн тонн.

Углекислый газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Что же использует Запад, чтобы предотвратить признание донорства России, если оценка в 2,5 млрд тонн была получена в полном соответствии с методологией Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН. Это очевидно — претензии по огромным неучтённым антропогенным источникам эмиссии метана на территории России, которые при пересчете в CO 2 -эквивалент с коэффициентом 84 с лихвой перекроют поглотительную способность российских лесов.

Очевидно, что без отказа от фальсифицированной системы оценок времени жизни и потенциалов глобального потепления парниковых газов отстоять донорский статус России будет невозможно.

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ООН усиливает давление на политиков Евросоюза, требуя от них разработки новых правил ЕС по контролю метана. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.COM 7 мая 2021 года.

Поскольку метан считается экспертами-экологами особенно мощным парниковым газом, по их мнению, сокращение выбросов представляет собой самый быстрый способ сдержать изменение климата. Об этом эксперты пишут в докладе под названием «Глобальная оценка метана ООН».

В докладе говорится, что к 2030 году мир может сократить выбросы метана на 45%, используя доступные в настоящее время технологии. Это позволит избежать глобального потепления почти на 0,3 °С к 2040-м годам. Авторами доклада утверждается, что отказ от борьбы с метаном сделает глобальные климатические цели недостижимыми.

« Если мы хотим снизить скорость потепления в ближайшем будущем, контроль над метаном — это способ сделать это », — утверждает Йохан Куйленстиерна, руководитель исследований Стокгольмского института окружающей среды и один из двух с лишним десятков авторов доклада.

Выбросы Pixource

В докладе также говорится, что в мировом масштабе выбросы метана в результате деятельности человека сейчас растут быстрее, чем когда-либо с момента начала регистрации выбросов в 1980-х годах. Эти показатели резко контрастируют с планируемым сокращением выбросов метана на 40−45%, которое наряду с резким сокращением выбросов углекислого газа к 2030 году, по мнению ученых, необходимо для ограничения глобального потепления до безопасного уровня.

Метан считается вторым по величине фактором глобального потепления после CO 2 — у этого газа более высокий потенциал удержания тепла, чем у углекислого газа, но он быстрее распадается в атмосфере. Это означает, что сокращение выбросов метана в ближайшем будущем может иметь большое влияние на замедление глобального потепления.

В то время как национальная политика в области изменения климата обычно нацелена на выбросы CO 2 , контроль над выбросами метана растет по мере того, как правительства стремятся достичь декларируемых климатических целей.

Политики ЕС надеются показать пример всему миру, предложив в 2021 году нормативные акты по ограничению выбросов метана, — это уже было сделано в энергетическом секторе. Эти правила, вероятно, будут включать принуждение нефтегазовых компаний к поиску утечек метана в своей инфраструктуре и их устранению.

Загрязнение Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде и Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC), сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов метана в Европе, за ним следуют такие источники, как свалки отходов, а затем уже ископаемое топливо. В мировом масштабе на сельское хозяйство приходится 40% выбросов метана в результате деятельности человека, на ископаемое топливо — 35%, а на источники отходов, такие как свалки, — 20%.

Стоит заметить, что ЕС также является крупнейшим в мире импортером природного газа. Если Брюссель применит свои правила к иностранным поставщикам, включая Россию, это может вызвать экономические колебания во всех международных цепочках поставок.

В 2020 году Европейская комиссия заявила, что рассмотрит возможность установления целевых показателей или стандартов по метану для импортируемого ископаемого топлива.

Еврокомиссия считает, что она выбрала «целостный» подход к решению проблемы глобального потепления, вызванного воздействием метана, сделав упор на международное сотрудничество при регулировании выбросов в таких секторах, как энергетика и сельское хозяйство.

« Между тем достижения в области спутниковых технологий позволили ученым точно определять источники метана, что может позволить политикам напрямую регулировать эти выбросы , — заявил ученый-климатолог из Университета Дьюка Дрю Шинделл, ведущий автор отчета. — Политические меры, подобные тем, что запланировал ЕС, должны распространяться по всему миру, чтобы все больше и больше стран имели конкретные цели по метану ».

Контроль из космоса Иван Шилов © ИА REGNUM

Борьба с выбросами в сельском хозяйстве, например, путем сокращения мирового потребления мяса, считается более сложной задачей, поскольку требует изменений в поведении и образе жизни людей.

Соединенные Штаты также разрабатывают закон о метане, который, как ожидается, будет предложен в сентябре 2021 года. Сенат США уже проголосовал за восстановление правил по метану времен Обамы в отношении добычи и переработки нефти.

Как сообщило в прошлом месяце Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, концентрации метана и CO 2 в атмосфере резко выросли в прошлом году, несмотря на то, что глобальная экономическая активность снизилась из-за пандемии COVID-19.

Эти тенденции беспокоили ученых-климатологов.

« Мы не будем обманывать себя тем, что сможем решить климатическую проблему с помощью одного лишь метана , — сказала физик Лори Брювилер из Боулдерского университета, штат Колорадо. — Мы должны продолжать бороться с CO 2 ».

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