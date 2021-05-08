Канберра, , 02:00 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,0 были зарегистрированы к югу от австралийского острова Тасмания, 7 мая сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 1296 км к югу от города Хобарт, а очаг залегал на глубине 23 км. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая у побережья Индонезии зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6.

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