Бишкек, 7 мая, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Более 55,6 млн сомов (48,6 млн рублей) перечислили киргизстанцы на специальные счета для сбора средств жителям Баткенской области, пострадавшим во время вооруженного конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном.

President.kg Пострадавшие в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы

Также министерство чрезвычайных ситуаций раздало пострадавшим баткенцам 1 140 тонн гуманитарной помощи.

В ведомстве отмечают, что еще 333 тонны продовольствия, вещей и гигиенических средств было доставлено в регион и теперь хранится на объединенном складе Баткенской области.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в ходе произошедшего 29 апреля 2021 года приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном пострадали 190 киргизстанцев, из которых 36 были убиты таджикскими военными, в том числе несколько детей.

Также свыше 40 тысяч граждан Киргизии были эвакуированы из зоны боевых действий.

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