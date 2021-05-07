Шеффилд, Великобритания, , 23:34 — REGNUM Сегодня, 7 мая, портал Sky Sports сообщил, что полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге попал в сферу интересов клубов из первой десятки чемпионата Англии.

По данным источника, наибольший интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Эвертон» и «Арсенал». Сумма его отступных составляет 35 миллионов фунтов.

Берге является игроком основного состава «Шеффилда», и в целях клуба сохранить «костяк» команды, чтобы вернуться в высший английский дивизион через сезон, но интерес европейских клубов превышает возможности «клинков».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии норвежский полузащитник принял участие в 14 матчах и отличился в них одним голом и одной результативной передачей.