Сан-Франциско, США, , 21:21 — REGNUM Сегодня, 7 мая, журналист Шэмс Чарания в своем твиттере сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» планирует в ближайшее время подписать контракт с бывшим тяжелым форвардом команды Джорданом Беллом.

26-летний Белл выступал за «Уорриорз» в период с 2017 по 2019 год после чего сменил три команды. В сезоне 2019/2020 он успел примерить форму «Миннесоты» и «Мемфиса». А в текущем сезоне Белл защищал цвета «Вашингтона», приняв участие в 5 матчах регулярного чемпионата. Он в среднем набирал 2,8 очка, 3,8 подбора и 1,0 передачи за матч.