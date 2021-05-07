Бразилиа, 7 мая, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В правительстве Бразилии заявили о том, что за первые 4 месяца 2021 года площадь лесов Амазонки сократилась на 1157 квадратных километров. Таким образом, объем вырубки лесов в Амазонии в апреле увеличился на 43% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает 7 мая телерадиокомпания BBC.

Hdimagelib.com Рубка деревьев

Леса Амазонии охватывают все побережье Бразилии. Темпы вырубки леса в этом районе страны, считающемся одним из самых богатых по биоразнообразию в мире, стали самыми масштабным за последние четырнадцать лет.

Напомним, расчеты сокращения растительной массы в этой экосистеме ежегодно проводятся Национальным институтом космических исследований и неправительственной организацией SOS Mata Atlantica на основе спутниковых снимков.

Согласно данным Национального института, Атлантический лес первоначально простирался на 1,3 миллиона квадратных километров и занимал 17 из 27 штатов Бразилии. Однако его расположение в наиболее урбанизированных районах страны привело к тому, что экосистема потеряла огромную часть своего первоначального растительного покрова.