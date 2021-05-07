Москва, , 20:54 — REGNUM Рэпер Хаски выпустил песню под названием NPC (Non-Player Character — неигровой персонаж в игре). Композиция уже доступна на цифровых площадках.

Сингл Хаски станет саундтреком российского сериала Happy End. В нём рассказывается история 19-летних Леры и Влада, которые решили построить карьеру в вебкаме (сфера бизнеса, основанная на общении веб-модели и наблюдателя в онлайн-чате).

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой серии сериала Happy End состоялась 1 апреля 2021 года. Эпизод вышел на платформе more. tv.

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