Президент Армении посетит с рабочим визитом Россию
Ереван, 7 мая, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян посетит с рабочим визитом Москву 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
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Армен Саркисян
«Предусмотрен (в рамках рабочего визита Саркисяна в Москву — прим. ИА REGNUM) ряд встреч», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля армянский президент Армен Саркисян на встрече в Тбилиси с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе заявил, что между Арменией и Грузией хотелось бы установить дружеские отношения.
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