Лондон, , 20:51 — REGNUM Английского актёра Ноэля Кларка, сыгравшего Микки Смита в сериале «Доктор Кто», обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает 7 мая The Guardian.

По данным издания, 20 женщин рассказали о неприемлемом сексуальном поведении актёра. В The Guardian процитировали слова пятерых девушек, сообщивших о сексуальных домогательствах Кларка в период с 2005 по 2010 год. Сам Ноэль Кларк категорически отвергает обвинения.

В начале мая 2021 года актёра уже лишили премии BAFTA. «В свете утверждений о серьезных проступках со стороны Ноэля Кларка, опубликованных в газете The Guardian, BAFTA приняла решение приостановить его членство и временно аннулировать присуждение ему награды за вклад в развитие кинематографа», — говорилось в сообщении представителей премии.

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