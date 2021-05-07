Марсель, Франция, , 20:20 — REGNUM Сегодня, 7 мая, официальный сайт мексиканской команды «Тигрес» объявил о переходе полузащитника «Марселя» Флориана Твена. Он станет сокомандником французского форварда Андре-Пьер Жиньяк, который покинул «Марсель» в 2015 году.

Сообщается, что Товен станет игроком «Тигрес» по окончании текущего сезона на правах свободного агента. Он заключил с командой пятилетний контракт.

В 2018-м году Товен в составе национальной команды Франции стал чемпионом мира. В этом сезоне хавбек набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас» в 34 матчах чемпионата Франции.