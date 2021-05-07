Турин, Италия, 7 мая, 2021, 20:16 — ИА Регнум. «Европейская мечта» — это общество, в котором «никого не оставляют позади», заявил в ходе работы Социального саммита в пятницу, 7 мая, премьер-министр Италии Марио Драги.

Presidenza della Repubblica Марио Драги 2021 (обрезано)

При этом, по его словам, «еще до пандемии в нашем обществе и на нашем рынке труда были возрастные, половые и региональные неравенства».

«Эта Европа — не такая, какой она должна быть», — заключил Драги.