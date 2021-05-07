Москва, , 20:09 — REGNUM Сегодня, 7 мая, портал Maisfutebol сообщил, что 51-летний тренер Руй Витория, услугами которого интересуется московский «Спартак», попал в сферу интересов французского «Лиона».

При этом источник утверждает, что московский клуб остается основным претендентом на специалиста, его интерес к Витории значительно предметнее.

Напомним, что Витория возглавлял португальскую «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год и смог завоевать с командой чемпионство, а также Суперкубок Португалии.