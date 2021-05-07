Москва, , 19:08 — REGNUM В России выглядит разумной и выгодной покупка валюты на часть сбережений в диапазоне 70−75 рублей даже без учета рисков геополитических обострений, так как инфляция в рублях на данный момент выше, чем в долларах. Об этом сообщил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко агентству «Прайм».

Инвестор отметил, что геополитика и нефть традиционно влияют на российский рубль. По его словам, поскольку ОПЕК+ решила не повышать добычу черного золота, стоимость нефти представляется достаточно стабильной. Мировая экономика, несмотря на новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии, также стабильно восстанавливается.

Он выразил мнение, что стоимость на черного золота летом будет держаться в диапазоне $60−70 за баррель, что является хорошим показателям для рубля.

Однако к заметному росту курсов доллара и евро может привести геополитика, считает эксперт. Так, отметил Клопенко, курс рубля снизился из-за новых ограничительных мер и риторики со стороны США, однако «небольшая оттепель» в международных отношениях дала национальной валюте укрепиться до 74−75 рублей за $1.

По его мнению, совершать покупку валюты с целью диверсификации сбережений можно в диапазоне 70−75 рублей за $1, так как вероятность нового витка напряженности между США и РФ не исключается.

«Тогда диапазон будет 75−85», — отметил он.