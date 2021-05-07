Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM Семья убитой в 2019 году историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отправила во Францию письмо с просьбой лишить убийцу девушки, осужденного за это преступление российским судом, Ордена Почётного легиона. Об этом 7 мая ИА REGNUM сообщила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

«Я и семья [Ещенко] отправили официальное заявление во Францию в орден Почётного легиона с просьбой лишить этого ордена Соколова», — сообщила адвокат.

Напомним, в декабре 2020 года 64-летний Олег Соколов был приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве 23-летней Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции. 26 мая состоится рассмотрение апелляции.

Напомним, главной Ордена Почетного легиона является президент Франции. Согласно действующему кодексу Ордена, пре­ду­смот­ре­на про­цеду­ра ли­ше­ния сте­пе­ни ор­де­на за не­по­до­баю­щие ко­дек­су дей­ст­вия.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отклонил иск историка Соколова к бывшей возлюбленной и Первому каналу