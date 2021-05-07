Брюссель, , 17:07 — REGNUM Европейский союз запускает с 10 мая испытания системы сертификатов вакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

«Первая фаза ранних испытаний системы зеленых цифровых пропусков начнется в ЕС 10 мая, в ней примут участие 19 государств Евросоюза (из 27)», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в ЕК ожидают, что «утверждение не займет значительного времени, а применение этого документа на практике начнется в ЕС в июне, как предполагалось».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля страны — члены ЕС согласовали технические характеристики сертификатов о вакцинации, которые предполагается ввести на территории Европейского союза с июня текущего года.

Ранее в Европарламенте потребовали, чтобы сертификаты о вакцинации от COVID-19 были введены в Евросоюзе максимум на 12 месяцев.

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