Подгорица, , 17:05 — REGNUM Хотя проект закона о бюджете Черногории на 2021 год был внесен в парламент страны 31 марта, в мае 2021 года будет продолжено временное финансирование, так как бюджет пока не принят. Об этом сообщило министерство финансов Черногории.

Рассмотрение бюджета запланировано на заседании 11 мая, однако, как пишет издание Dan, нет никаких гарантий, что бюджет будет принят.

С принятием проекта закона о бюджете, то есть с момента вступления в силу Закона о бюджете, применение решения о временном финансировании прекращается.