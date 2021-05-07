Лондон, , 16:45 — REGNUM 17 мая в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоится матч-открытие 35-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21. «Лестер Сити» примет «Ньюкасл» на домашнем стадионе. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогать судье будут Ли Беттс и Даррен Канн.

«Ньюкасл» не может победить «Лестер» ровно два года (три победы «лис», одна ничья). В последний раз «Ньюкаслу» удалось обыграть «Лестер» 12 апреля 2019-го года в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 со счетом 1:0. Единственный мяч в той игре забил Айосе Перес, который с лета 2019-го года выступает в «Лестере».

В матче первого круга текущего сезона «лисы» обыграли «сорок» со счетом 2:1. В составе «Лестера» голами отметились Джеймс Мэддисон (55') и Юри Тилеманс (72'). Единственный мяч «сорок» на 82-й минуте матча забил Энди Кэрролл.

На данный момент «Лестер» с 63-мя набранными очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» с 36-ю очками расположился на 17-м месте.