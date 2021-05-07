Минск, , 16:33 — REGNUM Досрочные выборы президента Белоруссии, на проведении которых настаивают на Западе, могут пройти лишь при условии, что США также пойдут на аналогичный шаг. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам.

«Я за выборы (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM), которых они требуют, — сказал Лукашенко. — … Я готов, параллельно с американцами».

По его словам, досрочные президентские выборы пусть назначают в США, тогда и в Белоруссии в этот же день будут назначены новые выборы.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, комментируя тему западных санкций в отношении официального Минска, заявил, что правительство страны применит «симметричные и ассиметричные санкции».

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