Таллин, , 16:13 — REGNUM Большинство политиков Эстонии строило и строит свою карьеру на публичном противостоянии со всем, что так или иначе ассоциируется с Россией. Поэтому сложно ждать от них поворота в восприятии эстоно-российских отношений. Так известный русский публицист страны, издатель портала tribuna. ee Родион Денисов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прокомментировал высказывание бывшего министра иностранных дел и кандидата в президенты Эстонии Марины Кальюранд отом, что поколению нынешних эстонских политиков из-за их внутренних комплексов не удастся вывести эстонско-российские отношения на уровень финско-российских.

«Наверное, Марина права. Фантомные боли и вечные оглядки на прошлое многим не дают идти в будущее, посколькуименно на них они построили свою политическую карьеру», — считает он. По его мнению, поколение 40+, к которому относится большинство ведущих политиков Эстонии, через себя переступить действительно не может.

«Почему-то они (эстонские политики — прим.ИА REGNUM) считают, что должны постоянно доказывать России своё право на суверенитет через антироссийские акции. А разве иных путей нет?», — задался вопросом Родион Денисов.