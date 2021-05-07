Магас, , 16:07 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт присвоения бюджетных средств в министерстве спорта региона. В совершении хищения заподозрен один из сотрудников ведомства, сообщили 7 мая в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД по Ингушетия совместно с коллегами из управления ФСБ России, 45-летний сотрудник минспорта предоставил платежные документы о расходовании бюджетных денежных средств при проведении фестиваля спорта и культуры народов Кавказа в 2015 году, который проходил в городе Махачкале.

При этом чиновник указал сумму, потраченную Ингушетией на мероприятие в размере 1,524 млн рублей. При проверке оказалось, что 932 тыс. рублей госслужащий присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

В действиях гражданина усматриваются признаки совершения преступления, которое в УК РФ классифицируется как присвоение или растрата. В настоящее время в отношении чиновника ожидается решение о возбуждении уголовного дела.