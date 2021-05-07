Москва, , 15:39 — REGNUM Наиболее любимым фильмом, повествующим о Великой Отечественной войне, для жителей России является «В бой идут одни старики». Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Фильм «В бой идут одни старики» выбрали 27% опрошенных. Вторую строчку поделили сразу две киноленты: «А зори здесь тихие» и «Офицеры», набравшие по 14%. На третьей позиции оказался кинофильм «Они сражались за Родину» — 12%.

Респондентов также попросили ответить на вопрос «Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?». Так, большинство опрошенных в качестве такой песни назвали «День Победы» (59%), далее идут «Катюша» (57%), «Смуглянка» (31%) и «Журавли» (21%).