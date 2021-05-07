Москва, , 15:34 — REGNUM Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями и пожеланиями по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 7 мая в пресс-службе узбекистанского лидера.

Во время телефонного разговора собеседники отметили, что подвиг народов, вместе сражавшихся во время Великой Отечественной войны и работавших в тылу, останется в памяти потомков.

Главы государств также обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись мнениями по вопросам международной повестки. Путин и Мирзиёев акцентировали внимание на обеспечении мира и стабильности в регионе.

Стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий и обсудили повестку в рамках встреч на высшем уровне.

Напомним, 9 апреля пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что дата визита Шавката Мирзиёева в Москву зависит от эпидемиологической ситуации.

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