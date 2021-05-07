Минск, 7 мая, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обращение в прокуратуру ФРГ в его отношении, в котором говорится о якобы совершенных им преступлениях против человечности, «глупым шагом». Он заявил об этом 7 мая журналистам, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александра Лукашенко

«Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!» — сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что он не говорит о том, что кто-либо придерживается идеологии нацизма.

«Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну», — уточнил он.

«У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране разработана собственная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2.