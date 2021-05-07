Москва, 7 мая, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны отметили, что они едины в противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и героизации нацизма. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«С учётом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в ходе разговора были рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Кроме того, Нетаньяху рассказал о контактах израильской стороны с представителями Киева.

«Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств», — заключается в сообщении. Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.