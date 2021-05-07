Нижний Новгород, 7 мая, 2021, 14:42 — ИА Регнум. К врачам обратились уже 545 жителей Нижегородской области, которых покусали клещи. Среди пострадавших 166 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

Наибольшее количество случаев нападения клещей зарегистрировано в Борском районе Нижнего Новгорода — 81, а также в Автозаводском районе Нижнего Новгорода — 74.

Чаще всего присасывание клещей происходило в лесных массивах — в 38% случаев, на придомовых территориях — в 25%, в деревнях и селах — в 20% и на садово-огородных участках — в 10%.

При лабораторных исследованиях у двух клещей обнаружили антигены к вирусу клещевого энцефалита, а еще пять клещей оказались инфицированы боррелиями — бактериями-переносчиками болезни Лайма.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зафиксировано. Но несмотря на это, за пострадавшими нижегородцами установлено медицинское наблюдение.