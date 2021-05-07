Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Муж свердловской блогерши Кристины Журавлёвой арестован за её убийство. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Неработающему мужчине 33 года. Следователи считают, что конфликт с 28-летней супругой произошёл у него 5 апреля. На почве ссоры он её задушил. А 16 апреля тело женщины обнаружили в лесу на территории Сысертского района. Её супруг обратился в полицию 30 апреля заявлением о пропаже. А затем признался в убийстве женщины.

Глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что гражданин ране не был судим. По его словам, после якобы совершённого убийства муж женщины четверо суток не решался избавиться от тела.

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