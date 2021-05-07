Москва, 7 мая, 2021, 14:42 — ИА Регнум. На Красной площади в столице России прошла генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колонна военной техники в Москве

По Красной площади в составе парадных расчетов прошли офицеры, сержанты и солдаты различных воинских частей и соединений ВС РФ, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, участники всероссийского движения «Юнармия», подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России, а также воспитанники суворовских и нахимовских училищ.

При этом ранее в Минобороны РФ уточнили, что в параде будет принимать участие более 190 единиц военной техники, включая новейшие российские танки Т-14 «Армата», а в пролёте парадного строя авиации будет задействовано более 70 единиц авиационной техники.

Отметим, парад Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве и начнется в 10:00.